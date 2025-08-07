裁判所や税の仕組みについて親子で楽しみながら学ぶことができるイベント「夏休み税金スタンプラリー」が、4日静岡市で行われました。このイベントは、税金教室や公共施設の見学を通じて子どもたちに税や裁判所についての理解を深めてもらおうと、静岡納税貯蓄組合連合会と静岡法人会が毎年行っているものです。今回は小学生と保護者合わせておよそ50人が参加し、税金の使い道についての学習や静岡地方裁判所の見学を行いま