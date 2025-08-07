8月7日午前、岐阜県関市の新聞販売店で火事があり、中にいた年齢・性別不明の1人が遺体で見つかりました。火事があったのは、関市本町6丁目の新聞販売店「読売センター関」で、午前10時前、近所の人から「炎と黒煙が見えている」と消防に通報がありました。消防車など7台が出動し、火はおよそ1時間後に消し止められましたが、2階建ての店舗が焼け、警察によりますと、中にいた年齢と性別がわからない1人が遺体で見つか