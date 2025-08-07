シンガー・ソングライターiri（イリ）の新曲「CUBE」が「ABEMA」オリジナル恋愛リアリティーショー「Girl or Lady Season2」の主題歌に決定したことが7日、発表された。同番組は、結婚願望を持つ20代女性の“ガール”4人と、30代女性の“レディ”4人が、2週間にわたる婚活を通じて“運命の相手”を見つけていく婚活ドキュメンタリー。iriが今回の主題歌オファーを受け書き下ろした楽曲「CUBE」は、自身の代表曲「Wonderland」でも