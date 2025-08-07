アメリカン・エキスプレスは、ビジネスカード2券種で「キャンセル・プロテクション」のサービスを9月30日をもって終了する。対象となるのは、「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・ゴールド・カード」と「アメリカン・エキスプレス・ビジネス・プラチナ・カード」の2券種。「キャンセル・プロテクション」は、カード会員が旅行やコンサートなどにいけなくなった場合、キャンセル費用などの損害を補償するサービス。対象のアメリ