東京証券取引所7日午前の東京株式市場は、日経平均株価（225種）が前日終値を挟んで一進一退した後、続伸した。前日終値からの上げ幅は一時300円を超え、4万1000円を回復した。前日の米国株上昇を好感した買い注文が優勢だった。半導体関連銘柄の一角には売り注文が出て、平均株価は下落する場面もあった。幅広い銘柄で構成する東証株価指数（TOPIX）は取引時間中として、2週間ぶりに史上最高値を更新した。午前終値は前日終