山形県内は大気の状態が非常に不安定となっていて、今夜遅くにかけて大雨による土砂災害などに警戒してください。 【写真を見る】山形県内今夜遅くにかけて大雨による土砂災害などに警戒交通機関にも影響 低気圧や前線の影響で県内ではきょう明け方にかけ大雨となった所がありました。 長井市、小国町、飯豊町に出されていた大雨警報はさきほど解除されましたが、引き続き注意が必要です。 降り始めからけさ５時までの降水