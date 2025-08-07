サッカーＪ２のモンテディオ山形は、昨夜、天皇杯の４回戦でＪ１の浦和レッズとで対戦し、１対２で敗れました。 強い雨にも関わらず、多くのサポーターが詰めかけた天童市。天皇杯ベスト８をかけて戦うのはＪ１の強豪・浦和です。 試合は、開始早々モンテディオが主導権を握ります。 前半１０分。坂本からのパスに、國分が合わせて右足でシュート！モンテディオが先制します。 １点リードで試合