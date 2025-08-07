鹿児島市で業務用の食品を扱う西原商会が県内のこども食堂にスナック菓子を贈りました。県内に約200あるこども食堂へスナック菓子3万袋を贈ったのは、業務用の食品を扱う鹿児島市の西原商会です。4日、県内のこども食堂を支える「NPO法人かごしまこども食堂支援センターたくして」に目録が手渡されました。寄贈にかかる配送料は、こども食堂が支払うことが多い中、離島を含め、配送まで西原商会が担います。(西原商会