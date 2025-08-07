名古屋拘置所愛知県豊田市の集合住宅で交際相手だった19歳の女性を殺害したとして、殺人容疑で逮捕、送検された安藤陸人容疑者（20）が名古屋拘置所で死亡していたことが7日、関係者への取材で分かった。自殺とみられる。名古屋地検岡崎支部が、刑事責任能力の有無を調べるため先月15日から鑑定留置をしていたが、容疑者死亡で不起訴処分となる見通し。拘置所は今月4日、収容中の20代男の死亡を発表したが、身元は明らかにして