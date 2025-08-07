広島の原爆投下から80年。平和記念式典や原爆資料館を訪れた外国人からは、原爆の歴史について「自分の国で習ったこととは違う」という声がありました。私たちは原爆の記憶を世界にどう伝えれば良いのでしょうか。【写真を見る】「戦争はすぐ起こる」原爆投下から80年被爆者の訴え原爆投下から80年被爆の記憶を世界に原爆が投下された午前8時15分、黙祷が捧げられました。平和記念式典に出席した石破総理は…石破総理「『核兵