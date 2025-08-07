アルビレックス新潟は7日、MF落合陸が大分トリニータに期限付き移籍することを発表した。なお、期限付き移籍期間は2025年8月8日から2026年1月31日までとなり、大分での背番号は「8」に決定した。現在26歳の落合は、柏レイソルU−12、同U−15、同U−18に所属した経歴を持ち、VONDS市原FCや東京国際大学を経て、2023年に柏に加入。2024年に水戸ホーリーホックへ期限付き移籍後、今年完全移籍で新潟に加入し、ここまで2025明治安