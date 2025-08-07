チェルシーに所属するU−19スペイン代表FWマルク・グイウが、サンダーランドにレンタル移籍することが決定した。6日、両クラブが発表している。なお、レンタル移籍期間は2025−26シーズン終了までの1年間となり、移籍市場に精通するイタリア人記者のファブリツィオ・ロマーノ氏によると、契約には買い取りオプションなどは付随していないという。2006年1月4日生まれで現在19歳のグイウは、2013年に“ラ・マシア”（バルセロ