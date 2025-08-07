元サッカー女子日本代表でタレントの丸山桂里奈（42）が、6日深夜放送の読売テレビ「浜ちゃんが！」に出演。未体験の食べ物に困惑する場面があった。この日は「芸能人お取り寄せグルメ編」と題したプレゼン企画の後半戦。吉本新喜劇の島田珠代、俳優の小松利昌、元BiSHでタレントのハシヤスメ・アツコが、「ダウンタウン」浜田雅功、「NON STYLE」井上裕介、EXILEのSHOKICHIに向けて、とっておきのお取り寄せグルメを紹介した