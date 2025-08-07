犬が不安を感じているときのサイン 1.何度もあくびをする 犬が何度もあくびをくり返しているときは、不安やストレスを感じているのかもしれません。 あくびをしていると「眠いのかな」「のんきだな」などと思われがちですが、あくびは眠気以外の意味を持ったボディサインの可能性があります。 不安やストレスによって見せるボディサインは「カーミングシグナル」と呼ばれていて、あくびをはじめ、体を掻くことや地面の