県内は８日にかけて降水量が増え、大雨となる所がある見込みで、引き続き警戒してください。新潟地方気象台によりますと、県内は暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となる見込みで７日は、雷を伴った激しい雨の降る所があるでしょう。その後も、湿った空気や上空の寒気の影響を受け、８日にかけて降水量が増え、大雨となる所があるでしょう。■雨の予想７日に予想される１時間降水量は多い所で、下越３０ミ