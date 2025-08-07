お笑いコンビ「千原兄弟」の千原ジュニア（51）が6日放送のフジテレビ「週刊ナイナイミュージック」（水曜後11・00）に出演。歌手・郷ひろみ（69）の神対応について語った。番組では、SNSやファンクラブを通して募集した、郷の神対応エピソードを紹介した。ジュニアも、郷から"神対応"を受けたことが。「焼き鳥屋さんでご飯食べてたら、1番奥のカウンターに座ってたのが郷さんで。あいさつに行きかけたんですけど、ここで俺