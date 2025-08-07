楽天カードは、「楽天ANAマイレージクラブカード」の入会と条件達成でANAマイレージクラブの5,000マイルなどがもらえるキャンペーンを実施する。新規入会と3回以上の利用で楽天ポイントを5,000ポイント、カードショッピングを申込み翌々月15日までに10万円以上利用でANAマイレージクラブの5,000マイルを付与する。マイルは2026年1月末ごろに積算する。キャンペーン期間は8月1日午前10時から9月29日午前10時まで。カード利用期間は1