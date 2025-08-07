近鉄、南海で活躍したブルーム（本名ジャック・ブルームフィールド）さんが7月28日に死去した。日本プロ野球外国人OB選手会が7日、発表した。94歳。1960年に来日し、シーズン途中に「近鉄バファロー」に入団。その後「近鉄バファローズ」でプレーした。野村克也氏とともに「南海ホークス」で活躍し、首位打者のタイトルを2回（1962、63年）獲得した。NPB在籍7年で757安打、61本塁打、打率.315。オールスター出場は5回。62年