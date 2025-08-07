実業家の前澤友作氏が７日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。雨後のたけのこのように出て来るＳＮＳ上の投資詐欺動画広告について注意を促した。前澤氏は「【拡散希望】前澤やカブアンドをかたる『偽の動画広告』について」として、ＳＮＳ上で流されている４種類の詐欺動画広告を貼付。動画について「以下の動画は、すべて個人情報や金銭を騙し取ろうとする極めて悪質な詐欺です。絶対にクリックしたりＬＩＮＥ登録しないでくだ