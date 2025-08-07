各地で記録的な猛暑となる中、政府は先ほど、熱中症対策の推進会議を開きました。石破総理「国民の皆様の命と健康を守るために熱中症対策を強力に推進していく」この中で、石破総理は、▼子どもの命を守るため、学校の体育館などへのエアコンの設置支援や、▼高齢者などの熱中症を減らすため、クーリングシェルターの活用を推進することなど、関係省庁に指示しました。また、地震や台風などの避難時の熱中症対策も徹底するよう指示