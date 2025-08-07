８月７日の北海道内は大気の状態が不安定で、局地的に大雨となる恐れがあります。土砂災害や低い土地の浸水などに注意・警戒が必要です。７日の道内は前線を伴った低気圧が北海道付近を通過する影響で、大気の状態が不安定となっています。７日の夜の始めごろにかけて道内の広い範囲で断続的に雨が降り、局地的に雷を伴った大雨となる恐れがあります。１時間の降水量は、太平洋側西部を除く道内の広い範囲で３０ミリと予想されてい