中国・新疆ウイグル自治区で6日、観光地のつり橋が傾き、橋の上にいた観光客らが落下し、5人が死亡、24人が重軽傷を負いました。中国国営の新華社通信によりますと、中国・新疆ウイグル自治区のイリ・カザフ自治州の観光地で現地時間6日午後6時すぎ、つり橋を支えていたケーブルが突然、断裂して橋が傾き、橋の上にいた観光客ら29人が落下しました。この事故で、5人が死亡、2人が重傷を負い、22人が軽いけがをしたということです。