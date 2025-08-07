札幌・西警察署は2025年8月6日、窃盗の疑いで無職の男（69）を逮捕しました。男は札幌市西区のコンビニエンスストアで6日午前7時半すぎ、飲料水1本（176円）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、男は商品棚にあった飲料水を自身のバッグに入れ、そのままトイレに入りました。その後、トイレからそのまま店外に出ていく男を従業員が目撃し、警察に通報し事件が発覚しました。男はヨーグルト風味の乳酸菌飲料を盗