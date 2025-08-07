【WWE】SMACK DOWN（8月1日・日本時間2日／ニュージャージー・ニューアーク）【映像】日本人美女、敵の後頭部を“ぐしゃり”強烈踏みつけ世界的人気を誇る日本人女子レスラーが荒々しい技を見舞った。 後頭部を踏みつけて顔面をリングに直撃させる容赦ない攻撃に視聴者も騒然のコメントを残している。注目を集めているのは日本人スーパースターのジュリアだ。ジュリアは昨年9月にWWEの第3勢力