「私立高校の『授業料無償化』は“全国一律”ではないのか？」「都道府県ごとに補助内容は違うのか？」と、疑問に思われる方もいらっしゃることでしょう。子どもの教育費は家計に大きな影響を与えるため、自己負担が生じる場合は早めに対応したいところです。 本記事では、「私立高校の『授業料無償化』は“全国一律”ではないのか？」「都内の私立の場合、自己負担は生じるのか？」について解説します。 「授業料無償化