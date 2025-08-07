北海道内の最新ガソリン価格は３週連続で値上がりした一方で、８月に使用する電気料金は値下がりしました。８月６日に発表された道内のレギュラーガソリン１リットルあたりの平均小売価格は、８月４日時点で１７３．８円となりました。 これは前の週より０．５円高くなり、３週連続で値上がりしました。石油情報センターによりますと、来週もわずかながら値上がりが見込まれているということです。一方、電気料金は