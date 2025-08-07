視聴率が伸びない夏ドラマの中でも前評判が高かったのがテレビ朝日「しあわせな結婚」（木曜午後9時）。その視聴率が伸び悩んでいる。主演は当代屈指の人気を誇る阿部サダヲ（55）で、相手役は誰もが実力を認める松たか子（48）。脚本は大家の大石静氏が書いている。なぜ、視聴率が上昇しないのか。【高堀冬彦/放送コラムニスト、ジャーナリスト】＊＊＊【写真】父の腕を組んで…久方ぶりの共演となった「松たか子」「松本白鸚