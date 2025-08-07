あなたは読めますか？突然ですが、「温い」という漢字読めますか？日常生活でよく使う言葉ですが、ひらがなで書かれることが多いため、漢字で書かれると読めない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「ぬるい」でした！「温い」とは、熱すぎず冷たすぎず、ほどよい温度であることを表す言葉です。「ぬるま湯」や「ぬる燗」など、「生温い」というように他の漢字と組み合わせて使われることもあります。例えば、「風呂