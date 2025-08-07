今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『家族で楽しめる、ピラミッド型の4人用焼肉鉄板を作ってみた。』というウシワークさんの動画です。投稿者メッセージ（動画説明文より）こんにちは、ウシワークです！ このチャンネルは、ガジェットに[ものづくり]をプラスして「スゴイ」をお届けします。 今回は、４人で楽しめる焼肉鉄板を作りました。 焼肉鉄板シリーズ３部作の第１弾です。﻿﻿これまで様々な焼肉