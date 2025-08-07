あなたは読めますか？突然ですが、「推敲」という漢字読めますか？文章を書く人なら一度は聞いたことがある言葉ですが、漢字で書かれると読み方がわからない方も多いのではないでしょうか？気になる正解は……「すいこう」でした！「推敲」とは、詩や文章をより良いものにするために、言葉を何度も練り直したり、修正を加えたりすることを意味します。「推」には「推しはかる」、「敲」には「たたく」という意味があり、中国の故事