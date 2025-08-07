男性の間では「カッコいい」とされていることが、女の子の間では「カッコ悪い」ことだったりします。そのズレを理解しておけば、モテるために見当違いな自己アピールをしないですみそうです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者のみなさんの意見を参考に、時代遅れの「男の美学」にはどんなものがあるか調べてみました。【１】「昔はワルかった」と武勇伝を語り出したら止まらない「それで、今は何をしているの？」（２０