第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』第8話をごらんください。 産後の里帰りを早めに切り上げ、自宅へと戻ってきたマキノさん。自宅の階段を上がることができず、産後の体力低下におどろきが隠せません。さらに、寝かしつけは難航