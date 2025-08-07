【上海＝田村美穂】中国国営新華社通信は７日、中国新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州で６日夕、観光地のつり橋のケーブルが切れ、橋の上にいた２９人が落下し、５人が死亡、２４人が重軽傷を負ったと報じた。観光地は閉鎖され、地元当局が事故原因を調べている。事故現場の様子としてＳＮＳ上で拡散している動画では、橋の下には川が流れ、観光客らが横たわっていた。