歌手大塚愛（42）が7日、TBS系「プチブランチ」（月〜木曜午前9時55分）に出演。2026年放送が決まっている同局人気ドラマの続編への出演を熱望した。大塚はゲスト出演し、最近絵画や書道などの創作活動を始めたことを報告した。MCの俳優中尾明慶から「音楽に芸術に多才ですけど、他にこれからやりたいことはありますか？」と聞かれると、大塚は「いいんですか？言って。私は『VIVANT』に出たいです」と宣言。さらに「奥さまのYou