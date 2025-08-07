俳優の佐藤健が、8月6日（水）に自身のTikTokを更新。東京・表参道にある「TOWER RECORDS CAFE 表参道店」で実施中の、佐藤が主演と共同エグゼクティブプロデューサーを務めるNetflixシリーズ『グラスハート』のコラボカフェに突撃する様子を収めた動画が公開された。今回のサプライズ訪問では、居合わせた客の会計を佐藤が支払う場面もあり「えぐい」「佐藤健に奢ってもらうというパワーワード」と反響が集まっている。【動画】