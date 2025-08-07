¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯²È»°ÃË¤Ï¾®°­Ëâ¥·¥ç¥¿¤Ç¤¹ THE COMIC¡Ù¡ÊÊ¡Éô¤¿¤±¤¤¡§Ì¡²è¡¢¥Ç¥ó¥»¥ó¡§¸¶ºî¡¢¤´¤í¡¼¡ö¡§¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¸¶°Æ/¥Þ¥¤¥¯¥í¥Þ¥¬¥¸¥ó¼Ò¡ËÂè8²ó¡ÚÁ´8²ó¡Û¡ÚÌ¡²è¡Û¡Ø¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯²È»°ÃË¤Ï¾®°­Ëâ¥·¥ç¥¿¤Ç¤¹ THE COMIC¡Ù¤òÂè1²ó¤«¤éÆÉ¤à¹ñÆâ¤Ç¶þ»Ø¤Î¸¢ÎÏ¤ò»ý¤Ä¥Ï¥¤¥Ö¥ë¥¯¸ø¼ß²È¤ÎËö¤Ã»Ò¥»¥ë¥Õ¥£¥ë¡£Èà¤ÎÀµÂÎ¤Ï¡¢¸½ÂåÆüËÜ¤«¤é¤ÎÅ¾À¸¼Ô¤À¤Ã¤¿¡ª Å·»È¤Î¤è¤¦¤Ê²Ä°¦¤é¤·¤¤¸«¤¿ÌÜ¤È¸½ÂåÆüËÜ¤ÎÃÎ¼±¤òÍøÍÑ¤·´ïÍÑ¤ËÀ¸¤­¤Æ¤¤¤ë¥»¥ë¥Õ¥£¥ë¤À¤Ã¤¿