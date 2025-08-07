米UiPathは8月6日、IDCに委託した報告書「エージェンティックオートメーション：シームレスなオーケストレーションの実現によるモダンな企業への進化」を発表した。同報告書により、国内企業の約40％がすでにAIエージェントを導入しており、52％が今後12カ月以内に使用予定であることが明らかになった。.