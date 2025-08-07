◇プロ野球セ・リーグ巨人2ー0ヤクルト（6日、東京ドーム）0-0で迎えた2回、1アウト1、2塁のチャンスを作った巨人。打席にはリチャード選手が入りました。ヤクルトの先発、アビラ投手のスライダーを打ち返すと、打球は三遊間を抜けていくかと思われましたが、ショートの伊藤琉偉選手がこれをスライディングキャッチにいきます。しかし、グラブではじいてしまい、ボールは転々とします。サードコーチャーの松本哲也コーチは、2塁