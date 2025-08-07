「レッドソックス３−７ロイヤルズ」（６日、ボストン）レッドソックスが逆転負け。連勝が７で止まり、８月に入って初黒星を喫した。吉田正尚外野手は「７番・指名打者」で出場し、４打数無安打に終わった。二回は見逃し三振、四回は中飛、七回は二ゴロ。九回２死の第４打席は投ゴロに倒れ、最後の打者になった。レッドソックスは初回２死一、三塁の好機でゴンザレスの中越え２点二塁打で先制。しかし、ドジャースからトレ