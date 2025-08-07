滋賀県警の池内久晃本部長は7日、同県東近江市の病院の患者死亡を巡り再審無罪が確定し、県への損害賠償請求が認められた元看護助手西山美香さん（45）と面会し、「言葉では言い表せないご心労をおかけして申し訳ない」と謝罪した。