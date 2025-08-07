大川原化工機冤罪事件の検証結果公表を受け、警視庁トップの迫田裕治警視総監が7日、記者会見し、逮捕された3人に「ご心労、ご負担をおかけし、おわびします」と謝罪した。警視総監が個別事案について会見で謝罪するのは異例。