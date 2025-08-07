札幌市のドラッグストアの駐車場で８月６日、車が爆発し男女２人がけがをした事故で、車内にあったスプレー缶から出たガスに、何らかの原因で引火して爆発したことが新たにわかりました。札幌市中央区南８条西２３丁目のドラッグストアの駐車場で６日午後１時ごろ、停車中の乗用車が爆発し、車に乗車していた４０代の男性がけがをして病院に搬送されました。意識はあるということです。また、隣の車に乗車していた３０代の女