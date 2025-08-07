精密機械製造会社「大川原化工機」（横浜市）を巡る捜査が違法と認定されたことを受け、警視庁は７日、公安部の捜査指揮系統の機能不全が誤った逮捕につながったとする検証報告書を公表した。立件に不利な消極要素の検討が行われず、幹部への報告も形骸化していたと総括。再発防止策もまとめ、逮捕した同社社長ら３人や関係者に「多大なご心労、ご負担をおかけした」と謝罪した。警察庁と警視庁は、当時の公安部長ら捜査に関与