物故者を取り上げてその生涯を振り返るコラム「墓碑銘」は、開始から半世紀となる週刊新潮の超長期連載。今回は7月14日に亡くなった渋谷陽一さんを取り上げる。＊＊＊【写真を見る】渋谷陽一さんとのエピソードを明かした「有名アーティスト」“見返してやる”気持ちで創刊した「ロッキング・オン」ふだんロックを聴かない人でも、渋谷陽一さんの名前には見覚えがあるだろう。1972年に洋楽ロック批評誌「ロッキング・オン」