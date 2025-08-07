石油備蓄基地などのタンク外部の足場工事を手がける新潟県阿賀野市の加藤架設工業が新潟地裁新発田支部へ自己破産を申請し、破産手続きの開始決定を受けた。 民間の信用調査会社・帝国データバンク新潟支店によると、1970年6月に創業、1988年7月に法人改組された加藤架設工業は、大手プラント設備工事業者の下請けとして1997年6月期には年売上高約1億4488万円を計上していた。しかし、2024年6月期の年売上高は約7400万円に