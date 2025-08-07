7日朝、石川県の加賀地方に線状降水帯が発生し、金沢では非常に激しい雨が降り続いています。現在、金沢市、津幡町で土砂災害警戒情報が発表され、一部の地域に避難指示が出ています。 7日朝、石川県の加賀地方に線状降水帯が発生し、金沢では非常に激しい雨が降り続いています。現在、金沢市、津幡町で土砂災害警戒情報が発表されています。7日朝5時前、気象庁は、加賀地方では活発な雨雲が連なる線状降水帯が発生していると発表