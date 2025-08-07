大雨で冠水した金沢市内の道路＝7日午前9時45分金沢市は7日、大雨により市内2地区で床下浸水が発生し、29カ所で道路が冠水したと明らかにした。けが人の情報は入っていないという。石川県によると、金沢市や小松市など複数の市町が災害対策本部を設置した。県は災対本部会議を開き、馳浩知事が職員に情報収集を指示した。金沢市千木町の幹線道路下を走るアンダーパスでは冠水の影響で車が複数台立ち往生した。人的被害は確認さ