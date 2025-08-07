【週刊ヤングジャンプ 36・37合併号】 8月7日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 集英社は、マンガ雑誌「週刊ヤングジャンプ 36・37合併号」を8月7日に発売した。価格は510円。デジタル版も同時発売されている。 今号の表紙＆巻頭グラビアには稲光亜依さんが登場。また巻頭カラーには野田サトル氏の「ドッグスレッド」が掲載される。今号には特別付録として両面クリア