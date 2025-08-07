歌手の工藤静香さんが自身のインスタグラムを更新。ライブでの出来事の「反省点」を明かしました。 【写真を見る】【 工藤静香 】 「いつもやっている確認。これは絶対に飛ばしてはいけない事！と思った出来事でした」ＳＮＳに綴る「数日経った今日も、上顎が痛いです」工藤静香さんはインスタグラムに動画をアップし、先日のライブの際に自分で作ったステージドリンクが熱すぎたため、口の中を火傷したことを説明。動画