中国・新疆ウイグル自治区イリ・カザフ自治州でつり橋のロープが断裂する事故があり、多数の死傷者を出した。中国メディアの三湘都市報が6日に報じた。同自治州モンゴルキュレ県の観光地で6日、つり橋のロープが断裂して橋が大きく傾き、橋の上にいた観光客が下の川に転落した。現場で撮影された映像には、傾いた橋の端に沿って歩いて避難する人や、橋にしがみついて救助を待つ人、川から自力で這い上がる人の姿が見られた。この事